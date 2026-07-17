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НовостиОбщество17 июля 2026 14:33

«Прошу дать обратную связь»: власти Башкирии озвучили предложение по бензину – выделить несколько АЗС в Уфе под продажу одного только дизеля

В Башкирии предложили выделить 2-3 АЗС только под дизельное топливо
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 2-3 автозаправки могут выделить на отпуск только одного дизельного топлива

В Уфе 2-3 автозаправки могут выделить на отпуск только одного дизельного топлива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 2-3 автозаправки могут выделить на отпуск только одного дизельного топлива. С соответствующим предложением на брифинге по ситуации с бензином в Башкирии выступил заместитель министра промышленности республики Олег Тыщенко.

– Мы прорабатываем вопрос сейчас. Прошу дать обратную связь от жителей, если мы 2-3 АЗС выделим только под дизельное топливо. У нас достаточно много людей ездит на дизельных автомобилях, и им приходится стоять в очередях вместе с теми, кто приехал за 92-м, 95-м бензином, – отметил чиновник.

На том же брифинге замглавы регионального Минпрома сообщил, что топлива в Башкирии достаточно, но на заправки его попросту не успевают доставлять.

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