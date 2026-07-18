«Они шайтаны»: жители Уфимского района выступили против строительства крематория

Кадр видео: UTV

В Уфимском районе жители нескольких посёлков единогласно выступили против строительства крематория на территории Западного кладбища в селе Михайловка. Встреча прошла накануне в местном Доме культуры, сообщает UTV.

По мнению собравшихся на слушание – в их числе жители Суровки, Подымалово, Красного Яра и других населённых пунктов, – появление крематория недопустимо из-за нарушения этических и экологических норм. Резко по этому поводу высказался имам-хатыб мечети «Ясин» села Чернолесовский Валиахмет Сайфутдинов

– Жечь людей по-христиански и по-мусульмански – запрещено, – заявил UTV религиозный деятель. – Люди, которые хотят делать строительство – это не мусульмане, не католики и не христиане. Они, понимаете, они – шайтаны. Это мое мнение.

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