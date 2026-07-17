Фото: vk.com | Рустам Набиев

Блогер, общественник и параальпинист из Уфы Рустам Набиев попал в ДТП по дороге из Тульской области в Москву. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам Рустама, в момент аварии он находился на заднем пассажирском сиденье.

– Водитель не успел притормозить и врезался во впереди едущую машину. Там трое детей. Слава Богу, никто из них не пострадал, – сказал Набиев.

Блогер добавил, что сам он сильно ударился левым плечом, из-за чего пока не может поднять руку.

– Только вылечил правое [плечо]. И вот снова. Берегите себя, – обратился параспортсмен к своим подписчикам.

Рустам Набиев рассказал о ДТП

Напомним, в 2015 году Рустам Набиев, будучи срочником, пострадал при обрушении армейской казармы в Омске (11-я годовщина трагедии прошла 11 июля). Он лишился обеих ног, но не стал отчаиваться, нашел в себе силы жить дальше – и в итоге построил успешную карьеру блогера. А еще Рустам профессионально занялся альпинизмом и покорил множество самых высоких гор планеты. В мае текущего года он стал первым человеком в истории, кто взобрался на одних руках на самую высокую точку мира – Эверест.

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