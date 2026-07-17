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НовостиАвто17 июля 2026 11:08

Бензин есть, но не хватает бензовозов: в Башкирии топливо не успевают довозить до заправок

В Башкирии из-за нехватки бензовозов топливо не успевают развозить по АЗС
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии топлива достаточно, но на заправки его не успевают доставлять. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко на брифинге в Центре управления регионом.

Чиновник утверждает, ситуация остается сложной, но контролируемой. Крупные сети не справляются с доставкой нужных объемов, потому что количество бензовозов просто не рассчитано на такой объем перевозок.

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