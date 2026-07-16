Убежал от матери: в Уфе свернули поиски пропавшего мальчика-инвалида

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе завершились поиски семилетнего мальчика с инвалидностью – ребенок найден живым. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мальчик пропал на территории комплекса «Райский берег» – он убежал от матери и не вернулся. Волонтеры оперативно организовали поиски и вскоре сообщили радостную новость: ребенок найден живым и невредимым. Где он находился все это время и почему убежал – не уточняется.

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