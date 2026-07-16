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НовостиОбщество16 июля 2026 10:14

«Нуждается в медицинской помощи»: 7-летний уфимец уехал на самокате и пропал

В Уфе пропал нуждающийся в медпомощи 7-летний мальчик
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «БашРегионСпас»

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе пропал 7-летний Сабит Кунаккулов. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Мальчик уехал на желтом самокате и не вернулся. Ребенок нуждается в медицинской помощи. Рост – 134 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. В момент исчезновения он был одет в бежевую футболку, темно-зеленые шорты, серые кеды и бежевую кепку.

Отряду волонтеров требуются добровольцы для участия в поисках. Любую информацию о местонахождении Сабита просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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