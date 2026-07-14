Снес крыши домов и перевернул грузовик: жители Башкирии засняли разрушительный смерч

В соцсетях сельчане выкладывают фотографии с последствиями разгула стихии. Фото: "Аургазинский вестник"

Жители Башкирии засняли мощный вихрь, который вскоре перерос в настоящий смерч и обрушился на населенный пункт. Изначально в соцсетях выложили фото и видео, подписанные, что они были засняты в Давлекановском районе. Однако позже в комментариях появились сообщения, что стихию засняли в Альшеевском районе, и эту информацию подтвердил глава муниципалитета Наиль Абелгузин.

- В селе Старо-Аккулаево мощный смерч сорвал крыши с дома и хозяйственных построек на улице Механизаторов, повредил линии электропередачи, повалил дерево, автомобиль. Ведутся восстановительные работы последствий стихии - передал чиновник.

На снимках видно, как природный катаклизм повредил фасады и снес крыши у нескольких жилых домов и хозпостроек и даже перевернул многотонный грузовик.

Напомним, что на прошлой неделе подобный разгул стихии уже наблюдался в Учалинском районе. В селе Ургуново смерч разрушил несколько домов, а также повредил линии электропередач, из-за чего населенный пункт на несколько часов остался без света.

Также отметим, что в ближайшие дни сохранится непогода: республику накроют дожди с грозами и сильным ветром. Спасатели рекомендуют при возможности в такие моменты оставаться дома, а если выходите на улицу – то держитесь подальше от деревьев и электроопор.

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