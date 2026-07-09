Фото: Администрации Учалинского района Башкирии

В Башкирии смерч повредил несколько домов в районе деревни Ургуново и оставил населенный пункт без света и газа. Об этом рассказал глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Ураганный ветер оборвал линии электропередач, восемь домов отключили от газоснабжения, несколько кровель получили повреждения. Аварийные бригады уже работают на месте. Глава района выехал туда вместе с первым заместителем и оперативным штабом.

– Животный страх смерти – это я сегодня испытала. У многих нет крыши, их унес это смерч. Не дай Бог такого увидеть никому, – поделилась в соцсетях местная жительница.

Гигантский смерч в Башкирии

Гилязетдинов призвал жителей района соблюдать осторожность: не выезжать без необходимости, не парковать машины под деревьями, не подходить к оборванным проводам и не трогать поврежденные коммуникации. При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

Напомним, сегодня непогода накрыла Уфу. Город пережил сильнейший ливень за это лето: около четырех часов дня дождь начался одновременно во всех районах. Меньше чем за час улицы заполнились водой – ливневая канализация не справилась с таким объемом осадков.

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