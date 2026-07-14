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НовостиОбщество14 июля 2026 6:11

Российская ПВО отразила атаку БПЛА в 16 регионах: в том числе и в Башкирии

Над Башкирией ПВО сбила БПЛА
Источник:kp.ru

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники атаковали сразу 16 регионов России, в том числе Башкирию. Об этом рассказали в Министерстве Обороны России.

С 20:00 13 июля по 08:00 14 июля (по московскому времени) силы ПВО перехватили и уничтожили 288 дронов. Помимо Башкирии, беспилотники летели над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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