В Башкирии за сутки задержали 49 пьяных водителей

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Башкирии задержали 49 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

При этом трое из них вновь сели за руль нетрезвыми, несмотря на уже имеющиеся нарушения. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, всего за сутки инспекторы пресекли более 1,3 тысячи нарушений Правил дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ДПС выявили 41 нарушение правил перевозки детей, 34 случая выезда на встречную полосу и восемь фактов управления автомобилями водителями, ранее лишенными водительских прав.

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