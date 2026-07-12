В Башкирии бывший сельский клуб выставили на торги дешевле 75 тысяч рублей

В Башкирии на аукцион выставили бывший сельский клуб 1967 года постройки

Администрация Кугарчинского района выставила на продажу здание бывшего сельского клуба в деревне Якшимбетово. На торги выставлено одноэтажное нежилое помещение площадью 209,1 квадратного метра, построенное в 1967 году.

Вместе со зданием покупатель получит земельный участок площадью 230 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта составляет 74,9 тысячи рублей. Аукцион пройдет на электронной площадке «РТС-Тендер», а прием заявок завершится 5 августа 2026 года.

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