В Башкирии бывший сельский клуб выставили на торги дешевле 75 тысяч рублей

Администрация Кугарчинского района выставила на продажу здание бывшего сельского клуба в деревне Якшимбетово. На торги выставлено одноэтажное нежилое помещение площадью 209,1 квадратного метра, построенное в 1967 году.
Вместе со зданием покупатель получит земельный участок площадью 230 квадратных метров.
Начальная стоимость объекта составляет 74,9 тысячи рублей. Аукцион пройдет на электронной площадке «РТС-Тендер», а прием заявок завершится 5 августа 2026 года.
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