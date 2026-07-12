Почти 80% заявок на кредиты в Башкирии получают отказ

Даже заемщики с высоким кредитным рейтингом все чаще получают отказы

В Башкирии увеличилось число отказов в выдаче кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне доля отклоненных заявок на потребительские кредиты выросла до 73,6%, а по всем видам займов — до 77,7%. Таким образом, сейчас почти восемь из десяти заявок не получают одобрения. Эксперты объясняют ситуацию сохранением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и более строгой оценкой заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

При этом отказы все чаще получают даже клиенты с кредитным рейтингом выше 750 баллов — среди них доля отклоненных заявок

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