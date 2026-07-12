Хабиров вошел в число самых влиятельных глав регионов России

Хабиров вошел в число самых влиятельных гл

По итогам июня глава Башкирии Радий Хабиров поднялся с 17-го на 14-е место в рейтинге влияния руководителей российских регионов, который ежемесячно составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Рейтинг формируется на основе оценок представителей органов власти, бизнеса, экспертного сообщества и средств массовой информации.

По мнению аналитиков, укреплению позиций руководителя республики способствовали крупные промышленные проекты. В частности, внимание федерального центра привлек запуск в Башкирии производства фенольного антиоксиданта, о котором во время выставки «Иннопром» рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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