На дорогах Башкирии начались массовые проверки водителей

Инспекторы работают на трассах М-5 «Урал», Р-240, Уфа — Янаул и Уфа — Белорецк

Сегодня, 12 июля, на дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщил руководитель Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Профилактические мероприятия организованы на нескольких участках федеральных и региональных трасс. Инспекторы работают на 1343-м и 1495-м километрах автодороги М-5 «Урал», на 103-м километре трассы Уфа — Янаул, а также на 113-м и 218-м километрах автодороги Р-240.

Кроме того, проверки проводятся на 204-м километре трассы Уфа — Белорецк и на 6-м и 101-м километрах подъезда от автодороги Р-240 к трассе М-12.

Рейды направлены на профилактику аварий и выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

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