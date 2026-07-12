Природные пожары чаще всего возникают в зауральских районах Башкирии

Природные пожары в Башкирии чаще всего регистрируют в зауральской части республики. Об этом свидетельствуют данные регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе зафиксировано 15 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 87 гектаров. Кроме того, зарегистрировано 202 случая возгорания сухой растительности на площади 329 гектаров.

При этом за прошедшие сутки новых возгораний на природных территориях Башкирии не выявлено.

Для раннего обнаружения и предотвращения пожаров специалисты проводят космический мониторинг лесного фонда на площади 5,7 млн гектаров. Авиационным патрулированием охвачено более 4 млн гектаров. Также наземные группы обследуют территории по 563 маршрутам.

В районах с повышенным риском возникновения природных пожаров работают 22 системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Ранее специалисты назвали территории Башкирии, которые могут попасть в зону повышенной пожарной опасности в июле.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.