В Башкирии стартовал первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»

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В Башкирии 11 июля стартовал первый Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Площадки развернули в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района — на территориях бывших медеплавильных заводов, работавших в XVIII–XIX веках. Их благоустроили с привлечением федеральной поддержки. Локации расположены в 13 километрах друг от друга и становятся центрами притяжения для туристов, интересующихся промышленным наследием региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии фестиваля в Верхоторе. Он подчеркнул, что история Башкирии - до сих пор «не прочитанная книга», и напомнил, что на Южном Урале формировался мощный металлургический центр Российской империи. Почти 300 лет назад, в 1745 году, первую медь выплавил Воскресенский завод. Позже в регионе работали Верхоторский, Тирлянский, Преображенский, Благовещенский, Авзянский, Кагинский и другие заводы. Цель фестиваля - показать эту историю жителям и гостям республики.

Хабиров поблагодарил команду Ишимбайского района за проект «Верхотор – театр времён» и анонсировал благоустройство бывшего Тирлянского завода в Белорецком районе совместно с Русским географическим обществом.

На фестивале работала кузница мастера Фарида Гарифуллина из Бирска, где Радий Хабиров выковал подкову. В визит-центре представили уникальные археологические находки - в частности, артефакт бронзового века из Учалинского района, которым добывали медь, а также изделия с Преображенского, Благовещенского, Тирлянского и других заводов.

В Воскресенском глава региона осмотрел выставку картин, написанных на пленэре «Медь-Арт-2026» — 18 художников из разных городов создали работы, посвящённые промышленной истории. Одна из картин была передана в дар главе республики. Также прошла выставка ретрофотографий о заводской жизни и семье Пашковых, владевших заводами в Воскресенском и Верхоторе.

Хабиров посетил храм Воскресения Словущего, построенный в 1788 году. После завершения реставрации он станет частью туристического маршрута «Золотое кольцо Башкирии». Также глава республики пообщался с подопечными благотворительного фонда «Луч света», помогающего семьям с детьми с расстройством аутистического спектра.

В первый день фестиваль посетили более 5 тысяч человек, в том числе из других регионов. Власти планируют сделать его ежегодным. Сегодня, 12 июля, фестиваль продолжится вторым днем. Гостей, помимо прежних площадок, также ожидает выступление Кати Ямщиковой - заслуженной артистка Башкирии и участницы шоу «Голос».