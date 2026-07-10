Такого почти не бывает: в Башкирии зафиксировали редкое явление природы

Башгидромет рассказал о последствиях непогоды в Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшая по Башкирии непогода не побила исторических рекордов, однако сопровождалась сразу несколькими редкими погодными явлениями. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Светланы Положенцевой, в Уфе на метеостанции Дема за сутки выпало 18 миллиметров осадков - это около трети месячной нормы. Рекордных значений в столице республики не зафиксировали, передает «Башинформ».

Самые сильные дожди прошли в Чишмах, где выпало 87 миллиметров осадков. Это соответствует примерно двум месячным нормам. Значительное количество дождя также зарегистрировали в Бирске и Раевском.

В Федоровке синоптики зафиксировали 28 миллиметров осадков: показатель оказался близок к критерию опасного метеоявления, который составляет 30 миллиметров.

Кроме того, во время непогоды в Учалах специалисты зарегистрировали редкое для Башкирии природное явление - смерч. В Башгидрометцентре отметили, что подобные явления в регионе происходят крайне редко и считаются аномальными

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