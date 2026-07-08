Сохраняя традиции и главные ценности: предприятия «Роснефти» отмечают День семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия «Роснефти» провели тематические мероприятия, которые объединили сотрудников и их семьи на спортивных турнирах, волонтерских инициативах и познавательных экскурсиях по родным местам.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники «Роснефти» и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. Нефтяники провели благоустройство и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах. На водных объектах были проведены субботники с раздельным сбором отходов – участники на сапбордах очищали акватории и береговую линию. Кроме того, сотрудники создавали арт-объекты из переработанных материалов.

Также в рамках праздничных мероприятий состоялись благотворительные акции в поддержку многодетных семей и воспитанников социальных учреждений: им вручали подарки – одежду, игрушки, канцелярские товары и настольные игры.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Работники «Харампурнефтегаза» с членами их семей отправились на экскурсии в краеведческие музеи Тюмени и Уфы, а также в национальную деревню Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа. Во время визита гости узнали, как традиции лесных ненцев помогают сохранять взаимовыручку в суровых условиях Севера. В Пскове волонтеры «РН-Северо-Запад» провели игровой марафон: команды в народных костюмах соревновались в ловкости и быстроте реакции в карельских городках и других народных играх.

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