Мать погибшего бойца СВО через суд добилась признания статуса сына в Башкирии

В Башкирии мать погибшего участника СВО получила положенные документы после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО Межгорье добилась восстановления прав матери военнослужащего, погибшего при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Проверку надзорное ведомство провело после обращения местной жительницы. Было установлено, что ее сын погиб в мае 2023 года во время выполнения боевых задач.

Несмотря на это, уполномоченный орган отказался присвоить мужчине посмертный статус ветерана боевых действий. Основанием стало то, что штурмовая рота, в которой он проходил службу, по действующему законодательству не относилась к добровольческим формированиям.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд, посчитав отказ незаконным. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования.

После вступления судебного решения в силу женщине выдали удостоверение, подтверждающее участие ее сына в специальной военной операции. Кроме того, она официально получила статус члена семьи погибшего военнослужащего.

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