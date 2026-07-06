В аэропорту «Уфа» приостановили прием и выпуск самолетов: это случилось на фоне «Беспилотной опасности»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июля, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это связано с объявленным режим «Беспилотная опасность» на территории Башкирии. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Пассажирам, которые планируют вылет или ожидают прибытия рейсов, рекомендуется следить за официальными сообщениями и уточнять информацию о своих рейсах.

Управление гражданской защиты Уфы призывает горожан покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам и стеклянным поверхностям, а также выполнять указания властей. При чрезвычайной ситуации рекомендуется звонить по номеру 112.

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