С начала года в Башкирии на водоемах республики погибли 25 человек

Во время проверок спасатели напоминают отдыхающим правила безопасности

В Башкирии в связи с установившейся жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у воды спасатели проводят профилактические рейды на водоемах. Проверки проходят в выходные дни в местах массового отдыха по всей республике.

Во время рейдов специалисты напоминают жителям правила безопасного поведения на воде. На официальных пляжах проверяют наличие спасательных постов, дежурных спасателей, необходимого оборудования, информационных стендов, а также буйков и зон для купания детей.

Особое внимание уделяется местам, где купание запрещено. На граждан, нарушающих установленные ограничения, составляют протоколы об административных правонарушениях.

В экстренных службах напоминают, что купание в необорудованных водоемах представляет угрозу жизни и здоровью. С начала 2026 года на водных объектах Башкирии погибли 25 человек, в том числе четверо детей.

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