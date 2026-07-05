В Уфе на диком пляже утонула женщина, спасая дочь

Тело погибшей водолазы обнаружили на глубине пяти метров

В Кировском районе Уфы произошла трагедия на реке Уфе. Во время купания на несанкционированном пляже возле переправы Дудкино погибла женщина.

По предварительным данным, 39-летняя уфимка отдыхала у воды вместе с 10-летней дочерью. Во время купания они заплыли на глубину и начали тонуть.

На помощь бросились очевидцы. Им удалось вытащить из воды девочку, после чего ребенка осмотрели медики. По информации экстренных служб, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Женщина ушла под воду и пропала из виду. Прибывшие на место спасатели организовали поиски. Спустя примерно час водолазы обнаружили тело погибшей на глубине около пяти метров.

Спасатели в очередной раз напоминают, что купание на диких пляжах опасно: такие места не оборудованы для отдыха, не обследованы водолазами и не имеют спасательных постов.

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