«Поезда здоровья» выявили в Башкирии почти 6 тысяч заболеваний

Консультации специалистов проводятся бесплатно по живой очереди

В Башкирии подвели промежуточные итоги работы акции «Поезда здоровья». С начала года мобильные медицинские комплексы провели 107 425 приемов жителей республики.

По данным Минздрава Башкирии, врачи впервые выявили 5 880 заболеваний. Из них 1 957 случаев — с подозрением на социально значимые заболевания, еще 127 — с подозрением на онкологические заболевания.

В ведомстве напомнили, что ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения, поэтому жителей призывают не откладывать обследование, если мобильные комплексы приезжают в их населенный пункт.

С 6 по 12 июля «Поезда здоровья» будут работать в Баймакском, Мечетлинском, Белокатайском, Бураевском, Белебеевском, Мелеузовском и Иглинском районах.

Консультации врачей проводятся бесплатно в порядке живой очереди. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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