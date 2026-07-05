В Уфе за один рейд поймали 10 пьяных водителей

Массовые рейды прошли на дорогах Уфы

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги очередных массовых рейдов на дорогах города. В ходе проверок инспекторы остановили более 150 автомобилей.

По данным ГАИ, 10 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилями.

Всего за время рейдов правоохранители составили более 60 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.

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