Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 14:04

В Уфе за один рейд поймали 10 пьяных водителей

Всех нетрезвых автомобилистов отстранили от управления транспортом
Источник:kp.ru
Массовые рейды прошли на дорогах Уфы

Массовые рейды прошли на дорогах Уфы

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги очередных массовых рейдов на дорогах города. В ходе проверок инспекторы остановили более 150 автомобилей.

По данным ГАИ, 10 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилями.

Всего за время рейдов правоохранители составили более 60 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.