В Башкирии принудительно госпитализировали пациентку с туберкулезом

Решение суда исполнили судебные приставы

В Уфе судебные приставы принудительно доставили местную жительницу в противотуберкулезный диспансер. Как сообщили в УФССП по Башкирии, женщина, страдая туберкулезом, отказывалась проходить лечение и игнорировала рекомендации врачей.

По данным ведомства, пациентка не принимала назначенные препараты, подвергая риску не только собственное здоровье, но и окружающих.

Медицинское учреждение обратилось в суд с иском о принудительной госпитализации. Суд требования удовлетворил, однако добровольно исполнять решение женщина не стала.

В результате судебные приставы обеспечили исполнение судебного решения и доставили пациентку в региональный противотуберкулезный диспансер, где она пройдет необходимый курс лечения.

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