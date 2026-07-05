Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 11:54

За сутки на пляже в Уфе едва не утонули шесть человек, включая детей

Среди спасенных оказались дети, которые купались под присмотром взрослых
Источник:kp.ru
сех тонувших удалось спасти благодаря дежурившим на пляже спасателям

сех тонувших удалось спасти благодаря дежурившим на пляже спасателям

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил о серии опасных происшествий на пляже «Солнечный» на реке Белой. По его словам, только за последние сутки здесь едва не утонули шесть человек, среди которых были дети.

Как отметил чиновник, несмотря на оборудованный пляж и установленные буйки, отдыхающие продолжают заплывать за пределы безопасной зоны. На глубине людей подхватывает сильное течение, из-за чего они начинают тонуть.

Всех пострадавших удалось вовремя спасти благодаря дежурившим на пляже сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы. По словам Илвира Нурдавлятова, многие из происшествий происходили на глазах у взрослых и родителей.

Глава района напомнил, что на несанкционированных пляжах нет ни спасателей, ни ограждений, поэтому подобные ситуации там могут закончиться трагедией. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и не заплывать за буйки.