За сутки на пляже в Уфе едва не утонули шесть человек, включая детей

сех тонувших удалось спасти благодаря дежурившим на пляже спасателям

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил о серии опасных происшествий на пляже «Солнечный» на реке Белой. По его словам, только за последние сутки здесь едва не утонули шесть человек, среди которых были дети.

Как отметил чиновник, несмотря на оборудованный пляж и установленные буйки, отдыхающие продолжают заплывать за пределы безопасной зоны. На глубине людей подхватывает сильное течение, из-за чего они начинают тонуть.

Всех пострадавших удалось вовремя спасти благодаря дежурившим на пляже сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы. По словам Илвира Нурдавлятова, многие из происшествий происходили на глазах у взрослых и родителей.

Глава района напомнил, что на несанкционированных пляжах нет ни спасателей, ни ограждений, поэтому подобные ситуации там могут закончиться трагедией. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности и не заплывать за буйки.