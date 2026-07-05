Грозы, град и сильный ветер: синоптики предупредили жителей Башкирии

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий 6 июля. По данным экстренных служб, днем местами по республике ожидаются грозы, локально возможен град. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время грозы не следует купаться, находиться у водоемов и выходить на воду на лодках.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в капитальном здании или подземном переходе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

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