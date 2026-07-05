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НовостиОбщество5 июля 2026 9:48

Западный обход Толбазов готов на 60%: когда откроют новую дорогу

В Башкирии на 60% завершили строительство важного участка дороги в Аургазинском районе
Источник:kp.ru
По контракту объект должны сдать в 2027 году

По контракту объект должны сдать в 2027 году

Строительство Западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе Башкирии выполнено уже на 60%. Новый участок протяженностью почти шесть километров позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и сократить время в пути в сторону Давлеканово.

Работы стартовали почти три года назад в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За это время перенесли инженерные коммуникации и высоковольтные линии электропередачи. Сейчас дорожники завершают устройство земляного полотна.

После ввода объекта в эксплуатацию поток грузового транспорта будет направлен в обход Толбазов, где проживают около 10 тысяч человек.По контракту завершить строительство планируется в 2027 году.

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