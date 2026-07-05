Шамиль Исаев перешел из ФК «Уфа» в махачкалинское «Динамо»

Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» объявил о переходе полузащитника Шамиля Исаева в махачкалинское «Динамо». Клубы достигли соглашения о трансфере футболиста, сообщили в пресс-службе уфимской команды.

Исаев присоединился к «Уфе» зимой 2024 года на правах аренды. За время выступлений в составе башкирского клуба он провел 71 матч, отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В клубе поблагодарили полузащитника за игру и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

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