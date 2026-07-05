На Павловском водохранилище спасли мужчину, упавшего с сапборда

Мужчина упал с сапа на Павловском водохранилище и не смог забраться обратно

На Павловском водохранилище в Башкирии спасатели помогли мужчине, который упал с сапборда и не смог самостоятельно вернуться на него.

Инцидент произошел во время профилактического рейда сотрудников Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Спасатели заметили в воде мужчину 1968 года рождения, оказавшегося в затруднительном положении после падения с сапа.

Сотрудники экстренной службы оперативно подплыли к отдыхающему, помогли ему выбраться из воды и доставили на берег.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, медицинская помощь мужчине не понадобилась.