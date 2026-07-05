В Туймазинском районе девушки вызвали спасателей после встречи с диким зверем

Инцидент произошел утром у «Красной горы» в Туймазинском районе

В Туймазинском районе Башкирии спасатели пришли на помощь двум девушкам, которые не смогли самостоятельно спуститься с «Красной горы» после встречи с диким животным.

Утром подруги отправились на прогулку, поднялись на вершину и сделали несколько фотографий. Во время спуска они заметили в кустах дикого зверя. Испугавшись возможной встречи с животным, девушки решили не рисковать и обратились в экстренные службы.

На место оперативно прибыли спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они помогли девушкам безопасно спуститься с горы.

Медицинская или иная помощь после эвакуации жительницам Туймазов не понадобилась.

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