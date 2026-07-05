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НовостиОбщество5 июля 2026 5:50

«Приходится идти четыре километра»: жители села в Башкирии пожаловались на работу автобуса

Жители Елкибаево вынуждены ходить пешком из-за проблем с автобусом №130
Источник:kp.ru
После обращения пассажиров перевозчик провел служебную проверку и наказал водителя

После обращения пассажиров перевозчик провел служебную проверку и наказал водителя

Жители деревни Елкибаево под Уфой пожаловались на работу автобусного маршрута №130, следующего из столицы Башкирии в Турбаслы. По словам пассажиров, водители регулярно не заезжают в населенный пункт, хотя по расписанию должны делать это четыре раза в день.

Из-за этого сельчанам приходится искать альтернативные способы добраться до города. Многие вынуждены идти около четырех километров до села Федоровка, чтобы пересесть на другой автобус, либо пользоваться услугами такси.

Один из таких случаев произошел 17 июня. По расписанию автобус, следовавший из Русского Юрмаша в Уфу, должен был прибыть в Елкибаево в 18:20, однако жители его так и не дождались.

В «Башавтотрансе» сообщили, что после поступившей жалобы с водителем, работавшим в тот день на маршруте №130, провели дополнительный инструктаж по правилам пассажирских перевозок. Кроме того, ему объявили замечание с занесением в личную карточку.

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