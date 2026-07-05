Строительство важного участка трассы в Башкирии планируют завершить в 2028 году

Сроки завершения работ озвучили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии

В Башкирии строительство участка автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики.

Речь идет об участке протяженностью 15,5 километра, который является частью трассы Стерлитамак — Верхний Авзян. Именно сроками окончания работ на этом направлении ранее интересовались жители региона.

В дорожном ведомстве пояснили, что завершить строительство объекта планируется в 2028 году. После ввода участка в эксплуатацию транспортное сообщение между населенными пунктами станет более удобным и безопасным.

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