Радий Хабиров рассказал о строительстве ледовой арены в Дюртюлях

Строительная площадка ледовой арены в Дюртюлях. Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 4 июля, глава Башкирии Радий Хабиров отправился в рабочую поездку в Дюртюли. Там руководитель региона побывал на стройплощадке ледовой арены. В своих соцсетях он рассказал о ходе строительства объекта.

Как написал по итогам посещения стройплощадки Хабиров, ледовая арена в Дюртюлях «станет одной из лучших в республике».

- Работы идут полным ходом. Знаю, что горожане и жители района очень хотят, чтобы здесь появился еще и бассейн. Пока такой возможности нет, но в перспективе сделаем и это, - написал глава Башкирии.

Также Хабиров заявил, что при строительстве нескольких социальных и спортивных объектов на данный момент «есть свои сложности».

- Не все идет гладко, и прямо сейчас у нас есть несколько строек, где есть свои сложности. Но нужно их завершать и двигаться вперед, - написал глава Башкирии.

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