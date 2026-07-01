В Уфе бойцу СВО удалили осколок, который причинял боль после ранения

Врачи уфимской больницы восстановили подвижность стопы бойцу СВО после операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи городской клинической больницы №21 имени В. Г. Сахаутдинова в Уфе провели сложную операцию участнику специальной военной операции, удалив крупный металлический осколок, оставшийся после тяжелого ранения. Подробности рассказал глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Военнослужащий получил травму во время боевых действий в Запорожской области, когда подорвался на мине. Металлический фрагмент размером более двух сантиметров попал в область ягодицы и повредил бедренный нерв. Из-за этого мужчину постоянно мучили сильные боли, пальцы стопы перестали двигаться, а сама стопа частично потеряла чувствительность.

После обследования травматологи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция считалась сложной, поскольку осколок находился глубоко в тканях рядом с крупными кровеносными сосудами и нервами. Чтобы снизить риски, к работе привлекли заведующего отделением сосудистой хирургии. Доступ к инородному телу хирурги выполнили через верхнюю треть бедра.

Благодаря совместной работе специалистов операция завершилась успешно. Уже на следующий день пациент сообщил о заметном уменьшении боли, а также о первых движениях пальцев стопы, которые до вмешательства были парализованы.

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