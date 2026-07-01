В Уфе опубликовали кадры с места падения люльки со строителями

Следователи устанавливают причины смерти двух рабочих на стройке в Уфе.

СУ СКР по Башкирии опубликовали кадры с места трагедии на строительной площадке в уфимском микрорайоне Затон. На них запечатлены последствия падения строительной люльки, которая 1 июля рухнула с высоты шестого этажа строящегося дома по улице Ахметова. Один из рабочих погиб мгновенно, второй скончался в карете скорой помощи, несмотря на все попытки врачей спасти его жизнь.

Опубликовано видео с места гибели рабочих на стройке в Затоне Видео: СУ СКР по РБ

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. На объекте работает оперативно-следственная группа, назначены экспертные исследования, проверяется документация по охране труда, выявляются лица, несущие ответственность за безопасность на стройке.

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