В Уфе рухнула строительная люлька с рабочими с высоты шестого этажа

Следователи устанавливают причины смерти двух рабочих на стройке в Уфе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе погибли двое строителей. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии. Известно, что мужчины рухнули с высоты.

По предварительной информации, утром 1 июля на стройплощадке многоквартирного дома в микрорайоне Затон на улице Ахметова произошло обрушение строительной люльки вместе с находившимися в ней рабочими с высоты шестого этажа. Полученные травмы оказались смертельными для обоих мужчин.

На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада во главе со следователем территориального отдела Следственного комитета. В настоящее время проводятся осмотр места падения, по итогам которого будет назначен ряд судебных экспертиз, изучается документация по охране труда, выявляются лица, которые несут ответственность за соблюдение требований безопасности на объекте. По результатам всех проверочных действий примут соответствующее процессуальное решение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.