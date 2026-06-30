Вице-премьер Башкирии проведет прямой эфир по топливному рынку 30 июня

На телеканале БСТ сегодня в 15.00 расскажут о ситуации на АЗС Башкирии. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 30 июня, в 15.00 на телеканале БСТ состоится прямой эфир, посвященный ситуации на топливном рынке Башкирии. Вопросы зрителей будет комментировать руководитель республиканского оперативного штаба по урегулированию обстановки с топливом, заместитель премьер-министра правительства региона Александр Шельдяев. В программе телезрителям расскажут о текущей обстановке на заправках, причинах запрета на заправку в канистры, о взаимодействии со спецслужбами и о том, достаточно ли топлива для всех потребителей.

Ранее на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об увеличении поставок топлива на автозаправочные станции. Он подчеркнул, что главная задача команды управления в сложившихся условиях - наладить четкую логистику, насытить рынок горючим и устранить ажиотажный спрос. С 27 июня в регионе действует временный запрет на продажу топлива на АЗС в канистры и другие емкости.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.