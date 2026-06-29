В Башкирии действуют временные запреты: топливо нельзя отпуска в канистры и не более 30 литров на один автомобиль Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые прокомментировал ситуацию с бензином на территории республики. На оперативном совещании в местном правительстве 29 июня он назвал проблему одной из самых острых для жителей и рассказал, что сейчас происходит на топливном рынке. Если коротко, то в регионе увеличены поставки топлива на АЗС, есть проблемы с логистикой, а ограничительных мер сейчас две: запрет на продажу топлива в канистры и отпуск бензина не более 30 литров на руки.

«ЭТОТ АЖИОТАЖ НАДО СНИМАТЬ»

– Мы увеличили в эти дни поставку топлива на АЗС. Все наши предприятия работают в достаточно интенсивном режиме. Но на АЗС мы не чувствуем, что это все пришло. Есть вопросы и с логистикой, – сказал руководитель региона. – Вся структура АЗС очень пестрая. Есть более 200 АЗС «Башнефти», есть небольшие частные АЗС, и в некоторых районах они превалируют. И туда в силу малого размера [АЗС] целые районы без него [бензина] остаются. Это недопустимо.

Он поручил правительству региона отрабатывать проблему с топливом «по полной энергии» – в особенности в части логистики. Также Хабиров напомнил, что сейчас в Башкирии действует запрет на продажу бензина в канистры, хотя в целом эта проблема не имела определяющего характера. Глава республики призвал активизироваться информационный блок, чтобы объяснять людям, какие меры предпринимает правительство.

– Этот ажиотаж нам надо снимать. Он очень сильно мешает. Отпуск топлива с НПЗ на АЗС мы увеличили. Очень надеемся, что вот эта ажиотажная волна сбивается. Даже по утренним нашим мы видим снижение ажиотажа. Но сказать, что мы достигли точки, что все будет хорошо, – нельзя, – признал глава Башкирии. – Немножко переждем эту история. Главное – насытить рынок и снять ажиотаж.

Также Радий Хабиров обрушился с критикой на небольшие АЗС, которые работают в республике по инвестиционным программам и при запуске своих проектов получали меры поддержки и субсидии. По словам главы Башкирии, некоторых из таких компаний взвинтили цены.

– Я понимаю, что во всем экономика диктует, но мы с ними будем разбираться потихонечку. Они к нам придут за субсидиями, а мы скажем: «А вы себя как вели? Вы зачем так делали?» В такое тяжелое время то, что они себя так повели, – это не очень хорошо, – сказал руководитель региона.

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В УФЕ И БАШКИРИИ НА 29 ИЮНЯ 2026

Глава Минпрома Башкирии Александр Шельдяев в свою очередь заявил, что ситуация с топливом в регионе «остается сложной». Для мониторинга и активного реагирования на топливном рынке под его руководством был создан оперштаб – и первым его решением как раз и стал временный запрет на отпуск бензина в канистры. За этим в городах и районах следят чиновники из местных администраций, а в Уфе – представители центра общественной безопасности.

Шельдяев также заявил, что помимо запрета на отпуск топлива в канистрах, в регионе ввели еще одну меру: сейчас на один автомобиль допускается продажа не более 30 литров топлива. Это не касается бюджетных организаций и юридических лиц, перед которыми у АЗС есть договорные обязательства.

Кроме того, министр промышленности Башкирии озвучил конкретные данные по увеличению поставок топлива на АЗС.

– 4 июня поставки Башкирии составляли 2626 тонн. На сегодня мы видим, что поставки были 3500 тонн. Вчера у нас были самые пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС по Уфе, 803 автомобиля. По состоянию на 11 часов мы видим 490. Очереди уменьшаются. В том числе и потому, что ввели небольшие ограничения, – сказал глава Минпропа.

Он добавил, что нефтяные заводы работают в штатном режиме, а производство топлива ведется согласно увеличенному плану. Свое выступление Шельдяев завершил на позитивной ноте: «До конца недели ситуация эта разрешится».