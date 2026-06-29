В Башкирии в программу ГТО включат управление дронами

Радий Хабиров анонсировал новую дисциплину ГТО по управлению беспилотниками. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия вошла в число пилотных регионов, где комплекс ГТО дополнится новой дисциплиной — управлением беспилотными летательными аппаратами, сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях. Он также отметил, что в регионе планомерно развивается спортивная инфраструктура: строятся крупные спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и площадки для сдачи нормативов.

Кроме того, в Башкирии действует уникальная программа поддержки: жители старше 60 лет, успешно сдавшие нормативы и получившие золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, получают сертификаты на бесплатное посещение спортивных объектов. Такая же льгота предусмотрена для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 17 лет, а также для ветеранов спецоперации с инвалидностью, которые сдали нормативы на соответствующий результат.

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