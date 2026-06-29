В Уфу санавиацией доставили девочку после аварии в Белорецке

Девочку с травмами после столкновения машин переправили вертолетом в Уфу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшую на прошлой неделе в аварии несовершеннолетнюю пациентку в пятницу, 26 июня, переправили бортом санавиации из Белорецкой центральной районной больницы в Уфу. Об этом сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, уточнив, что врачи оценивают ее текущее состояние как средней степени тяжести. Дальнейшее лечение девочка будет проходить в Республиканской детской клинической больнице.

Напомним, в Белорецком районе после лобового столкновения двух машин в ЦРБ доставили троих взрослых, их самочувствие медики сочли относительно удовлетворительным. Кроме того, травмы получили трое несовершеннолетних: у двоих девочек состояние удовлетворительное, а у девочки-подростка оно определялось как стабильно тяжелое.

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