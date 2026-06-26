Девушка с семьей встретила парня из армии, чтобы сделать сюрприз его родителям: что известно о ДТП в Башкирии, где погибли пять человек

Погибшие Иван и Анжелика. Фото: соцсети

На днях в Белорецком районе Башкирии произошла трагедия, в которой оборвались жизни сразу пятерых человек. Все они ехали в одном автомобиле из Уфы домой. Среди жертв аварии оказалась семья: молодая девушка, её мама и только что вернувшийся из армии жених погибли, а сестренка и отец – выжили, но получили травмы. «КП-Уфа» узнала, кем были погибшие и что случилось в тот роковой день.

ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ СЮРПРИЗ

Всё произошло 24 июня. За несколько часов до трагедии 22-летняя Анжелика вместе с 54-летним отцом Галимом, 39-летней мамой Аленой и 15-летней сестренкой Мариной [имя несовершеннолетней изменено] приехали в Уфу из белорецкого села Тирлянский. В городском аэропорту семья встретила жениха Анжелики, 20-летнего Ивана. Он вот только вернулся из армии и хотел сделать своим родителям сюрприз – неожиданно появиться на пороге дома при параде после «дембеля».

Домой Анжелика, её родные и Иван поехали на «Ларгусе», которым управлял 42-летний белоречанин Андрей. Это было такси, которое курсирует между Уфой и Белорецким районом. К семье, вероятно, в качестве попутчицы, подсела 23-летняя девушка (о ее личности ничего неизвестно, кроме того, что она из Туймазинского района). Автомобиль ехал по трассе Уфа – Инзер – Белорецк и, преодолев к вечеру порядка 230 километров, уже был в нужном районе, когда ему навстречу вылетел массивный УАЗ «Патриот». Произошло лобовое столкновение. «Ларгус» выбросило на обочину, и он повалился на бок.

Фото с места происшествия: ГАИ/прокуратура РБ

Анжелика, её мама и возлюбленный, а также водитель такси и попутчица погибли практически сразу. Глава семьи Галим вместе с младшей дочкой Мариной выжили. Но если повреждения мужчины оказались не критическими, то девочка получила многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую и перелом бедра. Сейчас её состояние врачами оценивается как средней тяжести.

В «Патриоте» тоже находилась семья: супружеская пара и две их дочки трех и семи лет. Их жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП МВД Башкирии завело уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие обстоятельства трагедии.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШИХ

Как «КП-Уфа» рассказали близкие, Анжелика и Иван встречались уже давно – отношения у них завязались еще за год до того, как парень пошел в армию. Они планировали совместное будущее и хотели создать семью. Пока Иван служил, Анжелика работала в пункте выдачи заказов в Тирлянском.

– Она была добрым, светлым человеком. Отзывчивым. Всегда с улыбкой… Позитивный и светлый человечек, – с трудом сдерживая слезы, вспоминает коллега девушки.

Иван и Анжелика планирвали создать семью. Фото: соцсети

Со своей сестренкой Анжелика была близка и вместе с родителями поддерживала её во всех начинаниях. Несмотря на юный возраст, 15-летняя Марина успела стать сертифицированным мастером маникюра.

– Я отучилась и теперь зажигаю на полную! Нарабатываю скорость и опыт, поэтому цены снижены честно и без обмана, – писала в своих соцсетях девочка.

Мама Анжелики. Фото: соцсети

Что касается Ивана, то он отучился в колледже на сварщика. Парень сам рвался в армию, и летом 2025 года его призвали. Из-за службы он не успел даже посетить церемонию вручения диплома – за документом приходили его мама и Анжелика.

– Иван – жизнерадостный мальчишка. Всегда был веселый и готовый прийти на помощь, рукастый парень. Любил сельское хозяйство и планировал вплотную им заниматься. Свою службу начинал в Чите, дальше его отправили в учебку на два месяца, а затем несколько месяцев он провел в зоне СВО. В феврале получил медаль «За укрепление боевого содружества». А в мае удостоверение «Ветерана боевых действий». Мы узнали об этом только когда разбирали его вещи [после аварии]. Он не говорил, чтобы родители не переживали. Хотел все рассказать о службе во время встречи, – вздыхают близкие Ивана.

Иван во время службы. Фото: соцсети

Похороны Ивана, Анжелики и её мамы пройдут 27 июня. Сейчас родные готовятся к прощанию.

– Ваню с Анжеликой вместе будут хоронить, а маму Анжелики – рядом, – рассказали нам близкие.

Если вы хотите поддержать семьи в тяжелый для них момент, это можно сделать двумя способами:

– по телефону брата Ивана Василия (8-961-371-19-59, Сбер);

– по телефону коллеги Анжелики Надежды (8-964-95-92-620, Сбер).