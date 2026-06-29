Радий Хабиров прокомментировал атаку беспилотников на Уфу

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА на промзону в Уфе, произошедшую 25 июня. На оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 29 июня, он предложил представить к государственным наградам всех, кто принимал участие в отражении атаки беспилотников.

- Мы еще и отбиваемся от террористических атак. На прошлой неделе она была довольно серьезная: 12 беспилотников мы сбили. Мы сформировали отряд «Барс», вооружили его, они приняли первый бой, прошел боевое крещение. «Барсовцев», представителей Министерства Обороны и службы безопасности предприятий я прошу представить к государственным наградам. Они находятся, по сути, на войне и свою задачу выполняют и дается это не просто, пожар там тушили и мчсовцы наши помогали, - заявил Хабиров.

Напомним, 25 июня обломки БПЛА рухнули в промзоне в Уфе. Обошлось без пострадавших, промышленные объекты продолжили работу в штатном режиме.

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