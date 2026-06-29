16-летний житель Магнитогорска потерялся в горах Башкирии

Фонарик помог спасателям найти потерявшегося подростка в Башкирии

В Баймакском районе Башкирии спасатели помогли 16-летнему подростку, который заблудился во время прогулки в районе горы Айсувак.

Юноша приехал из Магнитогорска в гости к бабушке в село Старый Сибай. Вечером он отправился гулять, однако, не зная местности, сбился с пути. Осознав, что не может найти дорогу обратно, подросток связался с родственниками, которые обратились за помощью по номеру 112.

На поиски выехали спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Во время патрулирования местности на квадроцикле они заметили вдалеке свет фонарика. Благодаря этому подростка удалось быстро обнаружить и вывести в безопасное место.

К счастью, юноша не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

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