Два воспитанника «Салавата Юлаева» отправятся в систему клубов НХЛ

Для молодых хоккеистов драфт открывает путь к карьере в Северной Америке

Сразу два игрока системы уфимского «Салавата Юлаева» были выбраны на драфте НХЛ 2026 года. Оба хоккеиста выступали за молодежную команду «Толпар».

Во втором раунде драфта защитника Никиту Щербакова под общим 44-м номером выбрал клуб «Нью-Джерси Девилз». Нападающий Алан Шайхлисламов был задрафтован под 55-м номером канадским клубом «Калгари Флэймз».

Выбор игроков на драфте НХЛ считается важным этапом в карьере молодых хоккеистов и открывает им возможность продолжить развитие в одной из сильнейших хоккейных лиг мира.

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