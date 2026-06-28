Ливни разрушили участок дороги в Башкирии: водителей просят изменить маршрут

Фото: Минтранс Башкирии

Министерство транспорта Башкирии предупредило автомобилистов о повреждении дорожного полотна на участке трассы Черновское — Устиново — граница Республики Башкортостан.

По данным ведомства, размыв произошел на 9-м километре дороги после сильных осадков. Водителям, следующим со стороны Учалов в направлении Миасса, рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учитывать ограничения при планировании поездки.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции Челябинской области, причиной разрушения участка дороги стали проливные дожди. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожных служб, которые обеспечивают безопасность движения и устраняют последствия непогоды.