На озере Талкас спасли двух девушек, которых унесло волнами

Фото: Госкомитет по ЧС

На озере Талкас в Баймакском районе Башкирии спасатели предотвратили возможную трагедию во время профилактического рейда.

Сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям заметили двух девушек, которых на сапборде и надувном круге сильными волнами отнесло далеко от берега. Из-за ветра и течения отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на сушу.

Спасатели оперативно подошли к девушкам на лодке и доставили их на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

В Госкомитете по ЧС напомнили, что при ухудшении погодных условий не стоит отплывать далеко от берега на сапбордах, надувных кругах и других легких плавсредствах, поскольку сильный ветер и волны могут быстро унести их вглубь водоема.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.