Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 13:53

Жителям деревни в Башкирии предложили самим добиться строительства водопровода

В администрации заявили, что средств на проект нет и предложили воспользоваться механизмом ППМИ
Источник:kp.ru
Для строительства водопровода сначала необходимо разработать проектную документацию.

Для строительства водопровода сначала необходимо разработать проектную документацию.

Жители деревни Восток Ишимбайского района Башкирии пожаловались на отсутствие централизованного водоснабжения на новых улицах Энергетиков и Олимпийской. По их словам, водопроводная сеть заканчивается у дома №8, а дальше трубы так и не проложены.

В администрации Ишимбайского района сообщили, что для строительства водопровода необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию. Однако сделать это за счет местного бюджета сейчас невозможно.

Как пояснили в муниципалитете со ссылкой на профильный отдел, бюджет Ишеевского сельсовета является дотационным и не позволяет самостоятельно профинансировать подготовку проекта.

В качестве возможного решения власти предложили жителям принять участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В случае одобрения заявки строительство водопровода сможет претендовать на финансирование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.