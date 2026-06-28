Жителям деревни в Башкирии предложили самим добиться строительства водопровода

Для строительства водопровода сначала необходимо разработать проектную документацию.

Жители деревни Восток Ишимбайского района Башкирии пожаловались на отсутствие централизованного водоснабжения на новых улицах Энергетиков и Олимпийской. По их словам, водопроводная сеть заканчивается у дома №8, а дальше трубы так и не проложены.

В администрации Ишимбайского района сообщили, что для строительства водопровода необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию. Однако сделать это за счет местного бюджета сейчас невозможно.

Как пояснили в муниципалитете со ссылкой на профильный отдел, бюджет Ишеевского сельсовета является дотационным и не позволяет самостоятельно профинансировать подготовку проекта.

В качестве возможного решения власти предложили жителям принять участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В случае одобрения заявки строительство водопровода сможет претендовать на финансирование.

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