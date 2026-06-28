Грозы накроют часть Башкирии: жителей призвали соблюдать меры безопасности

МЧС напомнило жителям Башкирии правила безопасности во время грозы

В Башкирии 29 июня местами ожидаются грозы. В связи с ухудшением погодных условий экстренные службы призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Во время грозы специалисты рекомендуют не купаться в водоемах, не находиться у береговой линии, отказаться от прогулок на лодках и рыбалки. Кроме того, при нахождении на улице лучше отключить мобильный телефон и по возможности укрыться в безопасном месте.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

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