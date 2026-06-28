Ночная операция под Уфой: спасатели эвакуировали застрявшую в лесу семью с беременной

В Уфе спасатели ночью вытащили из леса автомобиль с беременной женщиной

В Уфе спасатели помогли семье, которая ночью оказалась заблокирована в лесу. Инцидент произошел в Калининском районе, недалеко от села Елкибаево.

Незадолго до полуночи в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от семьи, автомобиль которой съехал с дороги и застрял в лесной чаще. В машине находились четыре человека, в том числе беременная женщина.

На место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели быстро обнаружили автомобиль «Лада Гранта» и с помощью спецтехники отбуксировали его на безопасный участок дороги с асфальтовым покрытием.

К счастью, медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась. По информации спасателей, беременная женщина и остальные члены семьи не пострадали.

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